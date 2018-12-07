Лавров заявил, что Россия до сих пор не получила данные по катастрофе МН-17

На пресс-конференции в Милане глава МИД Сергей Лавров вновь поднял тему катастрофы MH17. Он подчеркнул, что Россия продолжает запрашивать данные со спутников США и записи переговоров украинских диспетчеров с бортом.

«Мы спрашиваем:"где данные с американских спутников?" Они точно есть. А ответов нет. Вопросы предельно конкретные», - сказал глава МИД.

Напомним, в сентябре 2018 года Министерство обороны России опубликовало информацию о принадлежности ракеты ЗРК «Бук». Согласно документам, данная ракета была передана в часть, которая после распада СССР вошла в состав Вооруженных сил Украины.

«Ракета с бортовым номером 886847379, предназначенная для зенитного ракетного комплекса «Бук», 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152», - сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации Николай Паршин.

Данная часть была дислоцирована в Тернопольской области около города Теребовля.