Опубликованы первые кадры с места наезда на пешеходов в Москве

«Звезда» публикует первые кадры с места ДТП в Москве, где водитель такси совершил наезд на двух пешеходов. На записи видно, что территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в ГИБДД сообщили, что виновник аварии задержан.

Напомним, инцидент произошел днем 7 декабря в районе дома 8 по Покровскому бульвару. В результате ДТП пострадали два человека, которые выполняли дорожные работы.

