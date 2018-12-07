За рулем такси, сбившего людей в Москве, был не владелец машины – источник

Водитель такси, которое сегодня сбило двух пешеход на Покровском бульваре в Москве, мог не быть сотрудником таксопарка. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, за несколько дней до ДТП владелец машины передал ее другому человеку.

Между тем в пресс-службе «Яндекс. Такси» подтвердили информацию, что транспортное средство принадлежало таксопарку, который сотрудничает с сервисом, однако последний заказ данный автомобиль выполнял три дня назад, 4 декабря.

«Мы сообщили о происшествии таксопарку, и уже готовим все данные, которые у нас есть, для правоохранительных органов», - сообщили в сервисе.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве в районе дома 8 по Покровскому бульвару неизвестный на машине такси сбил двоих человек и скрылся с места ДТП. Столичная полиция ввела план «Перехват».

В настоящее время водитель задержан.