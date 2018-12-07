В Москве задержан сбивший двух пешеходов таксист

Сбивший двух человек в центре Москвы водитель такси задержан. Об этом рассказали в столичном ГИБДД.

Инцидент произошел днем 7 декабря в районе дома 8 по Покровскому бульвару. В результате ДТП пострадали два человека, которые выполняли дорожные работы. В настоящий момент нет информации о состоянии пострадавших во время аварии.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места страшного ДТП, унесшего жизни шести человек, которое произошло на Кубани.