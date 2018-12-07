В Сети появились новые фотографии Цеповяза в колонии

Скандально известный заключенный Вячеслав Цеповяз, который прославился на всю страну благодаря фотографиям из колонии, вновь в центре внимания. В Сети опубликована новая подборка фотографий.

На них участник Кущевской ОПГ все так же позирует в обществе друзей во время застолья на природе. Автор видеоролика уверяет, что снимки датированы периодом с 2014 по 2017 годы.

«Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пищу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом. Это и есть справедливое наказание?» - задается вопросом опубликовавший видео пользователь Сергей Перин.

Ранее стало известно о том, что Генеральная прокуратура завершила проверку колонии №3 в Амурской области, в которой отбывает 20-летний срок заключения Вячеслав Цеповяз.

«По итогам проверки ряд сотрудников колонии, в том числе начальник УФСИН России по Амурской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении руководства колонии продолжается проверка в рамках возбужденного ранее уголовного дела», - сообщила руководитель пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина.

Вячеслав Цеповяз находится под стражей за соучастие в убийстве 12 человек. Трагические события развернулись в станице Кущевская Краснодарского края в 2010 году. В то время там орудовала банда возглавляемая Сергеем Цапком.