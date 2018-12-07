В Москве введен план «Перехват» для розыска сбившего двух пешеходов таксиста

Столичная полиция ввела план «Перехват» для розыска таксиста, который сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в районе дома 8 по Покровскому бульвару.

В настоящий момент известно, что пострадавшие являются дорожными рабочими. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что водитель ВАЗ-2107 сбил шесть человек на пешеходном переходе в городе Чусовом Пермского края и скрылся с места ДТП.