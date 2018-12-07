На спикера Верховной рады Парубия завели уголовное дело

Председателю Верховной Рады грозит уголовное дело. Расследование в отношении Андрея Парубия начала генпрокуратура Украины.

Спикер, что называется, договорился. Возмущение в обществе вызвали его оскорбительные высказывания в адрес прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Парубий заявил, что во время войны ее священники якобы своими руками пытали и убивали пленных солдат УПА*.

Оппозиционные депутаты в ответ написали на спикера заявление. В прокуратуре сначала не нашли в словах Парубия криминала, но после того как суд рассмотрел апелляцию, все же завели на председателя Рады дело о разжигании межрелигиозной розни.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области около двух десятков священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получили повестки в СБУ.

*УПА – террористическая организация, запрещенная в РФ.