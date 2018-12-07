Эксперт объяснил обвинения США по поводу ракеты 9М729

Россия официально представила данные по характеристикам крылатой ракеты «Искандер», а обвинения США, связанные с ней основаны на ничем не подвержденных данных разведки. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Американцам надо было найти повод, чтобы обвинить Россию, найти причину для своего намерения выйти из ДРСМД. Такой повод и был найден в виде ракеты 9М729 для комплекса «Искандер-М», хотя Россия представила результаты испытаний, объективные технические данные по результатам испытаний этого изделия, которые укладываются в параметры договора, то есть, имеет дальность полета менее 500 километров», - сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что американцы в ответ заявили о нарушении договора, ссылаясь только на ничем не подкрепленные данные, не предоставляя никаких других доказательств.

«Например, США не привели никаких данных технической разведки: спутниковой разведки и так далее. Они ссылаются только на агентурные данные. Это смешно», - подчеркнул Мураховский.



Ранее в Кремле прокомментировали призыв к России со стороны США об отказе от ракеты 9М729. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не нарушала ДРСМД и остается привержена этому договору.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» создан для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Комплекс использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету, а также крылатую, которая идет к цели на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности.

Обе ракеты могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Масса боевой части – около 480 килограмм.

Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания – пять-семь метров. Дальность стрельбы – до 500 километров.