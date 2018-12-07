Железный плен: в Уфе спасатели освободили застрявшую в бидоне двухлетнюю девочку

Спасатели Уфы освободили двухлетнюю девочку, которая застряла в бидоне. Ее мать позвонила в экстренные службы около 17:30. Об инциденте говорится на официальном сайте Управления гражданской защиты Уфы.

Оказалось, что девочка играла с бидоном, используя его как «домик». Однако в какой-то момент не смогла из него выбраться. Спасатели, приехавшие на место, попытались извлечь ребенка из емкости, но она всячески упиралась, плакала и даже отвлекающие маневры в виде игрушек и рации не помогали. Только спустя некоторое время малышку все же извлекли и передали напуганной матери. Врач осмотрел пострадавшую и не нашел никаких видимых повреждений.

Спасатели порекомендовали убрать злополучный бидон подальше, чтобы любопытная девочка вновь на него не покусилась.

