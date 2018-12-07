В Кремле назвали рабочим процессом спор Путина и Лукашенко по газу

Дискуссия Владимира Путина и Александра Лукашенко о цене на газ для Белоруссии является нормальным рабочим процессом. Об этом завил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президенты договорились провести встречу до нового года для финализации обсуждения вопросов, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», - рассказал Песков.

В текущем году цена на голубое топливо для Белоруссии составляет 129 долларов за одну тысячу кубометров, в то время как в следующем составит уже 127 долларов. Для европейских потребителей, например Германии, цена российского газа не в пример дороже. Берлин платит 250 долларов за кубический метр газа.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии извинился перед российским коллегой за публичный спор о цене газа, который состоялся на заседании Высшего Евразийского экономического совета.