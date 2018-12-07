В Кремле ответили на призыв США отказаться от ракеты 9М729

В Кремле прокомментировали призыв к России со стороны США об отказе от ракеты 9М729. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не нарушала ДРСМД и остается привержена этому договору.

«Мы уже неоднократно говорили, что РФ не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать ее, чтобы она соответствовала требованиям ДРСМД. В Вашингтоне обеспокоились радиусом действия ракеты - от 500 до 5500 километров. По словам американской стороны, такие параметры действия вооружения якобы запрещены договором.