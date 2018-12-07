Глацких отказалась самостоятельно уходить в отставку

Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сообщила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство. Видеозапись беседы чиновницы с журналистом была опубликована на Youtube.

«Оставят меня на работе или нет - решать руководству», - сказала женщина.

При этом чиновница отметила, что она работает честно и приносит пользу обществу и молодежи.

«Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи», - заявила Глацких.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников написал песню о «важной тете» Ольге Глацких.

Напомним, в начале ноября общественность возмутило высказывание Глацких о том, что государство ничего не должно молодежи, поскольку оно не просило родителей молодых людей их рожать. После скандального заявления чиновница была отстранена от должности на время проведения служебной проверки.