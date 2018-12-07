Новосибирский бизнесмен устроил банкет прямо на сцене академического театра

Вечеринка на сцене государственного академического театра оперы и балета в Новосибирске возмутила местных жителей. Накануне бизнесмен Алексей Корнаков, глава косметической фирмы, устроил корпоративную вечеринку прямо на сцене.

Коммерсант не поскупился на гостей и пригласил столичных эстрадных звезд. Об этом он рассказал своим подписчикам на своей странице в Instagram.

«Это косметическая фирма наш генеральный партнер с которым запланирован ряд мероприятий. Договоры заключены на два года вперед. Это была не личная вечеринка, а презентация нового продукта. Все происходило в рамках наших подтвержденных документально отношений. Сотрудники театра на мероприятие приглашены не были», - прокомментировали «Звезде» скандальную новость в администрации театра.



О стоимости аренды театральной сцены в администрации распространяться не стали, а только пояснили, что руководство культурного учреждения было в курсе вечеринки.