Новосибирский бизнесмен устроил банкет прямо на сцене академического театра
Вечеринка на сцене государственного академического театра оперы и балета в Новосибирске возмутила местных жителей. Накануне бизнесмен Алексей Корнаков, глава косметической фирмы, устроил корпоративную вечеринку прямо на сцене.
Коммерсант не поскупился на гостей и пригласил столичных эстрадных звезд. Об этом он рассказал своим подписчикам на своей странице в Instagram.
Любовь, играй мощней, Любовь уставших лебедей... ⠀⠀⠀⠀ Этот добрый и прекрасный вечер назывался «Посвящение близким», где я поблагодарил всех людей, которые помогли мне и моей жене Ленусику в нашей насыщенной, непростой, но всё же очень интересной жизни, от моей мамы (светлая ей память), от моей любимой школьной учительницы истории, моего детского тренера по хоккею и многих, многих других людей до настоящего времени. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Низкий Вам всем поклон за Всё, что Вы для меня сделали! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На этом душевном вечере не было ни одного постороннего, «нужного», «должного», «заинтересованного» или «коммерческого» человека. Я их всех вывел из своей жизни, чему очень, очень рад и об этом уже писал ранее. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ У нас с моей женой Ленусиком день рождения в один год, в один день и в один час. 21 год назад из-за трагических событий в моей жизни у нас с Ленусиком не было свадьбы. Я ей тогда пообещал, что придёт время и мы её отпразднуем. Время пришло! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Также по-доброму я не справлял свой день рождения с первого класса! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На вечере я поблагодарил свою талантливую команду мечты «Расцветай» за огромную работу! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Расцветайте! Расцветай, Россия! Время пришло! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Для особо завистливых горе-критиков и умников сообщаю... Вопрос. Почему НОВАТ разрешил мне провести столь уникальное событие? Ответы : 1. Потому что оно уникальное. 2. Когда придёт время НОВАТ и Расцветай откроют информацию об очень интересном и необходимом людям совместном проекте... 3. Моя книжка «Искренне о личном», которая продаётся у нас на сайте (сайте в моём профиле), на странице 36 и странице 39 -есть ответы для Вас. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С уважением, Алексей Корнаков. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Это косметическая фирма наш генеральный партнер с которым запланирован ряд мероприятий. Договоры заключены на два года вперед. Это была не личная вечеринка, а презентация нового продукта. Все происходило в рамках наших подтвержденных документально отношений. Сотрудники театра на мероприятие приглашены не были», - прокомментировали «Звезде» скандальную новость в администрации театра.
О стоимости аренды театральной сцены в администрации распространяться не стали, а только пояснили, что руководство культурного учреждения было в курсе вечеринки.