Северокорейский корабль выбросило на берег во Владивостоке

Северокорейский рыболовецкий корабль UN PHA-1 выбросило на берег в районе мыса Кунгасный во Владивостоке. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», до этого судно находилось в Амурском заливе, однако из-за шторма его прибило к берегу и оно село на мель. Команда корабля выбросила якорь и вручную попыталась избавиться от обледенения рубки.

Также, по данным агентства, еще одно такое судно дрейфует неподалеку от берега.

Ранее сообщалось, что на берегу Онежского озера обнаружили старинное судно.