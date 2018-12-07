«До конца рейса был рядом» - очевидец о спасении пассажирки самолета Розенбаумом

Константин Кнырик, ставший очевидцем поступка Александра Розенбаума в самолете, рассказал подробности произошедшего. Незадолго до посадки пассажирке рейса Москва-Симферополь стало плохо. Она начала задыхаться и потеряла сознание.

«Александр Яковлевич вышел из бизнес-класса и как ни в чем не бывало, оказал женщине помощь», - рассказал он.

По словам Константина Кнырика, Розенбаум сделал пассажирке искусственное дыхание, привел ее в чувства. Потом разговаривал с ней. В это время бортпроводники принесли ему какие-то медицинские принадлежности, аптечку.

«До самой посадки он находился с ней рядом. После приземления в салон зашли работники аэропорта и забрали женщину», - рассказал Констатнтин Кнырик.

Он отметил, что женщина ушла уже на своих ногах, поддерживаемая медиками.

Александр Розенбаум закончил Первый медицинский институт в Ленинграде. Пять лет проработал на Скорой помощи.

