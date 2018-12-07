Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре сделали прогноз на 2019 год

Лина Давыдова
12:09 07.12.2018
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Звезде» рассказал о климатических изменениях в 2019 году.
Фото: pixabay

Синоптики не исключают усиления климатического феномена Эль-Ниньо, который может привести к значительному потеплению в 2019 году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть наметки на то, что начинает развиваться феномен Эль-Ниньо. То есть повышение температуры на экваторе - в восточных акваториях Тихого океана. Если это действительно так, тогда 2019-й будет одним из самых теплых за последние годы», - отметил Вильфанд в программе «Между тем».

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет о средней глобальной температуре. В каких именно уголках мира ожидать максимального потепления - неизвестно.

«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она наиболее высокой - можно только прогнозировать», - пояснил Вильфанд.

«В области долгосрочных прогнозов есть объекты прогноза - не что произойдет в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде, а насколько изменится температура на Европейской территории Россию в среднем за зиму», - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В интервью «Звезде» Роман Вильфанд также рассказал, можно ли полагаться на народные приметы, чтобы определить, какая погода нас ждет.

«Мы проверяли народные приметы. Не оправдались. Я думаю, что тут работает человеческая психология», - заключил эксперт.

Полная версия интервью с Романов Вильфандом доступна на сайте «Звезды».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.12.2018, 13:14
В 2019 году россиян ожидает повышение социальных выплат
Дата07.12.2018, 11:45
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» впервые зашел в Севастополь
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата06.12.2018, 16:45
Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:05 В стране и мире
В Москве введен план «Перехват» для розыска сбившего двух пешеходов таксиста
12:34 В стране и мире
В Кремле ответили на призыв США отказаться от ракеты 9М729
12:26 В стране и мире
Глацких отказалась самостоятельно уходить в отставку
11:15 В стране и мире
Главу амурского УФСИН наказали за инцидент с Цеповязом
07:28 В стране и мире
Видео
На Украине депутаты Рады устроили драку в прямом эфире
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
В России начнут вычислять коррупционеров по глазам
Видео
Иностранцев поразила сова, катающаяся на гироскутере по Москве
Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп
Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.