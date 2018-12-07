В Гидрометцентре сделали прогноз на 2019 год

Синоптики не исключают усиления климатического феномена Эль-Ниньо, который может привести к значительному потеплению в 2019 году. Об этом в интервью «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть наметки на то, что начинает развиваться феномен Эль-Ниньо. То есть повышение температуры на экваторе - в восточных акваториях Тихого океана. Если это действительно так, тогда 2019-й будет одним из самых теплых за последние годы», - отметил Вильфанд в программе «Между тем».

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет о средней глобальной температуре. В каких именно уголках мира ожидать максимального потепления - неизвестно.

«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она наиболее высокой - можно только прогнозировать», - пояснил Вильфанд.

«В области долгосрочных прогнозов есть объекты прогноза - не что произойдет в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде, а насколько изменится температура на Европейской территории Россию в среднем за зиму», - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В интервью «Звезде» Роман Вильфанд также рассказал, можно ли полагаться на народные приметы, чтобы определить, какая погода нас ждет.

«Мы проверяли народные приметы. Не оправдались. Я думаю, что тут работает человеческая психология», - заключил эксперт.

Полная версия интервью с Романов Вильфандом доступна на сайте «Звезды».