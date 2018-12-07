Главу амурского УФСИН наказали за инцидент с Цеповязом

Руководителя УФСИН РФ по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после появления в СМИ информации об условиях, в которых отбывает наказание член так называемой банды Цапка Вячеслав Цеповяз.

«По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура потребовала от начальника Управления ФСИН по Амурской области навести порядок в колонии № 3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз.

Вячеслав Цеповяз был приговорен в 2013 году к 20 годам лишения свободы как активный член так называемой банды Сергея Цапка, долгие годы орудовавшей в станице Кущевской Краснодарского края. По данным следствия, за время своей активности преступники убили 19 человек.

Осенью 2018 года СМИ опубликовали фотографии Вячеслава Цеповяза, на которых осужденный, находясь в колонии, ест дорогие деликатесы, а также позирует с мобильным телефоном.