Лев забрался на дерево, но испугался оттуда спускаться: видео

Заповедник Масаи-Мара – главная достопримечательность Кении. Один из его обитателей – молодой лев недавно стал настоящим героем Сети. Он забрался на высокое дерево, но потом струсил оттуда спускаться.

Пользователи Сети, которые посмотрели видео сочувствовали зверю.

«Оу, бедный лев… как же хорошо, что он не ударился при падении», - прокомментировала зрительница из Австралии.

А некоторые пытались найти решение его проблемы.

«Нужно вызвать спасательную бригаду. Они занимаются спасением котиков с дерева», - порекомендовал другой пользователь.

На кадрах, опубликованных BBC, видно, как лев ходит по веткам, пытается найти удобное место, чтобы спуститься. Но большая часть ствола дерева совсем без зацепок и царь зверей никак не может найти себе опору, чтобы спрыгнуть. Однако, в итоге он все-таки преодолевает страх и буквально сползает по стволу.

За три дня видео посмотрели почти 300 000 человек.