Полиция не нашла нарушений в работе фонда Александра Сокурова

В Санкт-Петербурге завершена проверка деятельности фонда поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример Интонации». Сотрудники полиции не нашли нарушений в его работе после заявления от бывшего сотрудника фонда.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам кинорежиссер сейчас находится в больнице, в которой оправляется после перенесенной операции, поэтому общается с представителями прессы через социальные сети.

По словам Сокурова ему известен автор заявления. Когда то он занимал крупные суммы денег лично у сценариста и в фонде, проверку которого инициировал своим обращением в полицию.

Заявление о проверке работы фонда поступило в органы правопорядка еще в марте 2018 года. Сам фонд «Пример Интонации» был создан шесть лет назад для оказания помощи начинающим авторам.