Более 20 человек пострадали из-за сильных морозов в Кузбассе
Жертвами холодной погоды стали два человека.
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Два человека погибли из-за сильных морозов, которые пришли в Кемеровскую область. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального департамента охраны здоровья населения.
Всего, по сообщениям ведомства, за помощью обратились 22 человека, 13 их которых были госпитализированы.
«Двух человек в Юрге и в Кемерово спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей», - информирует департамент.
Ранее сайт телеканал «Звезда» опубликовал самые популярные мифы о холодной погоде и обморожении.