Более 20 человек пострадали из-за сильных морозов в Кузбассе

Два человека погибли из-за сильных морозов, которые пришли в Кемеровскую область. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального департамента охраны здоровья населения.

Всего, по сообщениям ведомства, за помощью обратились 22 человека, 13 их которых были госпитализированы.

«Двух человек в Юрге и в Кемерово спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей», - информирует департамент.

Ранее сайт телеканал «Звезда» опубликовал самые популярные мифы о холодной погоде и обморожении.