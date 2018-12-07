В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео

Российские автомеханики отважились на отчаянный эксперимент. Энтузиасты заменили заводскую подвеску старенького «Жигули» на деревянную, после чего устроили машине тест-драйв.

На записи, опубликованной на youtube-канале «Гараж 54», видно, как мастера сняли «родные» тяги с ВАЗ 2101 и заменили их деревянной рейкой 50х50 из магазина строительных материалов. После этого автомобиль отправили на испытания по заснеженному российскому бездорожью.

Отметим, что необычные запчасти не выдержали столь сурового тест-драйва, однако, как уверяют авторы видео, это связано со слишком большими нагрузками на них. Кроме того, по мнению участников «Гараж 54», тяги из клееной фанеры прослужили бы намного дольше, чем те, которые были сделаны из деревянных брусков.

Ранее было опубликовано видео, как отечественная «Нива» разгромила внедорожник премиум-класса Audi Q7 на заснеженном бездорожье.