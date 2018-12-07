Пешком назло соседу: на Украине хотят запретить автомобили из России

На Украине предложили запретить импорт российских автомобилей. С такой инициативой выступили депутаты Верховной рады. Они обратились с соответствующим письмом в кабинет министров. Свое решение парламентарии объяснили сложными экономическими и политическими отношениями с Российской Федерацией.

Речь идет о запрете поставок в страну новых автомобилей, произведенных на российских заводах. В кабмине на обращение депутатов отреагировали и рассказали о том, что законопроект о приостановлении деловых отношений с РФ уже находится в работе, сообщает портал Car.ru

Правительственный документ, который зарегистрирован под индексом КМУ 1147, содержит перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров. Если в него попадут автомобили, то их экспорт прекратится в ближайшие дни.

Остается неясным, на чем будут передвигаться по дорогам рядовые украинцы. В стране еще не утихли протесты против новых правил растаможки авто из Европы. Эта инициатива властей не так давно привела к тому, что недовольные начали блокировать пункты пропуска на украинской границе.

Российские автопроизводители на очередной недружественный шаг Киева не реагируют и продолжают работать, исполняя ранее взятые на себя обязательства по производству и экспорту автомобилей. Помимо Украины продукция отечественного автопрома направляется и в другие страны, в том числе Европейские.

