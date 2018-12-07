Пассажирский самолет в США выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Калифорнии, вблизи Голливуда едва не разбился пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Southwest Airlines во время посадки не успел затормозить и на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В тот момент на борту находились 112 пассажиров и пять членов экипажа. Многотонный лайнер остановился только благодаря тому, что его шасси застряло в мягком покрытии у края аэродрома, и еще несколько метров он прополз, что называется «на брюхе».

По предварительной версии, причиной аварии стал сильный дождь. Никто из пассажиров не пострадал, их всех отправили ближайшими рейсами в пункты назначения.

