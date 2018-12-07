Лавров поставил под сомнение репутацию ЕС в вопросе разрешения Балканского кризиса

Россия обеспокоена ситуацией на Балканах и пристально следит за происходящим в регионе. Об этом в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе», - выразил свои опасения Лавров.

При этом главным очагом нестабильности на Балканах российский министр назвал Косово. По его словам Приштина ничего не делает для деэскалации конфликта с официальным Белградом и открыто саботирует достигнутые с ним договоренности. Часть из них была заключена при посредничестве ЕС.

«Фактически под вопросом репутация Евросоюза, его способность принудить косоваров выполнять свои обязательства. На этом фоне весьма ответственную линию проводит сербское руководство», - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич подчеркнул свой настрой на цивилизованное решение всех спорных вопросов. На этом фоне решение Приштины о введении 100% пошлин на сербские товары выглядит провокацией и очередным обострением кризиса.

Отдельно глава МИД остановился на вопросе вмешательства США и ЕС во внутренние дела Македонии, ущемлении прав боснийских сербов и попытках превратить Балканы в очередной «плацдарм против России».

