В НАТО признали уязвимость своей военной инфраструктуры перед российскими комплексами РЭБ

НАТО признает уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В связи с этим североатлантический альянс намерен разработать новую систему защиты коммуникаций.

Как пишет RT, ссылаясь на заявку на исследование Научно-технической организации НАТО, начало которого запланировано на следующий год, новая система защиты должна гарантированно скрывать от российских средств РЭБ местонахождение «особо важных целей».

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии РЭБ», - приводит издание текст документа.

В материале также говорится, что имеющиеся на сегодняшний день у НАТО средства противодействия российским средствам РЭБ могут оказаться недостаточными.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что важные объекты танковой армии Западного военного округа были оборудованы малогабаритными станциями РЭБ нового поколения «Лесочек».