«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь

Певец Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке самолета, который направлялся из Москвы в Симферополь. Как сообщил очевидец, который летел тем же рейсом, в воздухе девушке резко стало плохо, она потеряла сознание и начала задыхаться.

На просьбу экипажа помочь откликнулся Розенбаум. Народный артист сделал пассажирке искусственное дыхание и оказал квалифицированную помощь. Вскоре девушка очнулась.

По словам других пассажиров, действовал певец очень профессионально и хладнокровно. Что совсем не удивительно: Розенбаум по образованию медик и пять лет проработал в скорой помощи.

