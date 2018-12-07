В России начнут вычислять коррупционеров по глазам

Следственный комитет РФ разработал новый детектор лжи, который сможет по движению глаз определить, когда человек говорит неправду. Новинку будут использовать при расследовании уголовных дел, связанных с коррупцией.

Как пишет газета «Известия», проверку с помощью нового устройства можно будет произвести в 4 раза быстрее, чем на старых полиграфах. Кроме того, на сбор информации не будет влиять отсутствие у человека одного глаза, а также наличие у него линз или очков.

В материале отмечается, что устройство уже применяется при приеме на работу новых сотрудников в центральный аппарат СК РФ. В ведомстве также намерены предложить использовать этот аппарат во всех госструктурах.

Издание подчеркивает, что за последний год число коррупционных преступлений в России выросло. Причем наибольшая часть переданных в суд уголовных дел возбуждена против должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Басманный суд города Москвы арестовал двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России по делу о коррупции.