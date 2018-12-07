Редакцию CNN экстренно эвакуировали во время прямого эфира

В Нью-Йорке эвакуирована редакция телеканала CNN, а вместе с ней и все здание Time Warner Center, в котором работают журналисты. В полицию поступило сообщение о бомбе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Дон Лемон.

«Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе», - написал Лемон.

Ведущий добавил, что сотрудники полиции уже находятся в здании и проводят его проверку. Информацию о минировании Time Warner Center подтвердил телеканал, который ведет прямую трансляцию.

Это не первое известие о заложенном взрывном устройстве. Ранее ряд крупных политических и общественных деятелей США получили по почте подозрительные посылки, в которых находилась взрывчатка.

Одна из взрывоопасных посылок была перехвачена в почтовом отделении Атланты, где находится штаб-квартира телеканала.

Американским спецслужбам удалось установить, что несколько посылок с самодельными бомбами прошли через сортировочный центр в городе Опа-Лока во Флориде.

Всего в США обнаружили десять взрывных устройств, которые были адресованы актеру Роберту Де Ниро, финансовому магнату Джорджу Соросу, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме.