Онищенко рассказал, как устранял последствия произошедшего 30 лет назад разрушительного землетрясения в Армении

Сегодня вспоминают одну из самых страшных природных катастроф XX века. 30 лет назад случилось землетрясение в Армении, которое унесло жизни, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек.

От города Спитак ничего не осталось, Ленинакан был разрушен на 80 процентов, сильно пострадали и другие населенные пункты. Справиться с последствиями трагедии тогда помогал весь Советский Союз.

«Особенно мне запомнилось одна школа в Ленинакане, современная такая, когда детишек оттуда вынимали, вдоль бульвара стоял длинны длинный ряд таких портфельчиков - погибших детей увозили, а портфельчики оставались. Самое главное было спасти тех, кого можно было спасти. Огромный объем раненых. Естественно, был налажен транспорт в Москву», - рассказал бывший главный санитарный врач России, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который работал тогда в зоне бедствия.

МЧС тогда не было. Самую тяжелую работу взяли на себя военные. Они разбирали завалы, хоронили погибших, разворачивали мобильные госпитали, экстренно восстанавливали инфраструктуру. Не хватало спецтехники, но люди трудились сутками, без перерывов на сон и отдых.

Настоящий героизм проявили врачи и добровольцы, которые ехали в Армению из разных уголков страны. Только в первый день в Москве было подано несколько тысяч заявок от студентов, готовых немедленно отправиться в район катастрофы.