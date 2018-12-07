Литва пригрозила санкциями из-за инцидента в Керченском проливе

Литовские власти угрожают россиянам, которые имели отношение к задержанию украинских провокаторов в Керченском проливе, индивидуальными санкциями. В числе ограничительных мер, которые разрабатывает официальный Вильнюс, запрет на въезд в страну, сообщает ТАСС.

«МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц», - заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты добавили, что Литва проводит консультации со своими партнерами после инцидента с участием кораблей ВМС Украины.

Двадцать пятого ноября украинские катера и буксир «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации. На требования пограничников капитаны не реагировали, продолжая опасно маневрировать.

Корабли были задержаны, а их команды арестованы. Под стражей оказались 24 человека, в числе которых сотрудники СБУ. Петр Порошенко в ответ на законные действия Москвы ввел на территории 10 областей Украины военное положение. В Кремле назвали случившееся спланированной провокацией, а действия Киева осудили.

