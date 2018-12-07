На Украине депутаты Рады устроили драку в прямом эфире

Депутаты Верховной рады Украины устроили словестную перепалку и драку в прямом эфире. Отличились народный избранник от блока «Петра Порошенко» Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко.

Парламентарии повздорили во время обсуждения введенного на территории страны военного положения. Видео кулачного поединка появилось на официальном парламентском канале в YouTube.

Барна в ходе дискуссии заявил, что депутаты, которые не принимали участие в боевых действиях и которых ни разу не мобилизовали, не имеют права высказывать свое мнение по поводу инициативы президента.

Оппонент сторонника действующей власти Юрий Левченко, в свою очередь, назвал коллегу «прислужником олигархата». Препирательства завершились непродолжительной, но эффектной дракой. Барна встал со своего места и ударил Левченко, после чего опрокинул его на пол вместе со стулом.

Ведущая попыталась пресечь рукопашную. В результате поединка никто серьезно не пострадал.

