В России могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов

Пользователей мобильных телефонов и планшетов могут обязать платно регистрировать свои гаджеты в центральной базе данных. Плата за такую услугу не будет превышать 100 рублей с одного абонента.

С такой инициативой выступили сенаторы Совета Федерации, которые разработали соответствующий законопроект. Согласно ему мобильным операторам запретят регистрировать в сети телефоны с неподтвержденным индивидуальным идентификационным номером (IMEI).

«В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название которых – IMEI», - рассказала председатель комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

Таким образом зарегистрировать краденный мобильный телефон или планшет в мобильной сети станет невозможно, сообщает ТАСС. Законопроект поступит на рассмотрение в Государственную думу в ближайшее время, добавила Бокова.

Доступ к устройствам с неподтвержденным IMEI будет прекращен. Порядок приостановки работы смартфонов и планшетов, а также процедура оспаривания такого решения, будет установлена дополнительными правилами оказания услуг связи.

Кроме того, возможность более точной идентификации абонентских устройств при помощи индивидуального номера позволит ограничить нелегальный ввоз мобильных устройств в Россию и позволит повысить раскрываемость краж телефонов.

Для простых пользователей такая инициатива принесет не только лишние расходы но и возможность проверить мобильное устройство в момент его приобретения.

