«На условия содержания жалоб не поступило» - Москалькова посетила украинских моряков в «Матросской тишине»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила находящихся в медчасти московского СИЗО «Матросская тишина» трех раненых украинских моряков.

На своей странице в Instagram омбудсмен рассказала, что два часа обсуждала с украинцами условия, в которых они содержатся, а также состояние их здоровья. Жалоб от моряков не последовало.

Москалькова при этом подчеркнула, что украинским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам правозащитницы, врачи оценивают травмы моряков как ранения легкой степени. Арестованные обеспечены необходимыми лекарствами, а их лечение уже дает положительные результаты.

«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами», - написала она в соцсети.

Татьяна Москалькова также рассказала, что военнослужащим назначено усиленное питание, они имеют право открыть счет, чтобы приобретать дополнительные продукты питания. По словам омбудсмена, у украинцев есть доступ к библиотеке и возможность переписываться с родными по электронной почте.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

Как позже заявил глава украинского Минобороны Степан Полторак, корабли ВМС Украины при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

