ВМС Украины намерены продолжать пользоваться Керченским проливом

Глава украинского Минобороны Степан Полторак заявил, что корабли ВМС Украины при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

В эфире канала «Прямой» министр сообщил, что украинские военные «будут совершать такие же переходы», соблюдая все международные правила и нормы, но лишь тогда, когда моряки будут к этому готовы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

В среду, 5 декабря, стало известно, что экипажи и катера Пограничной службы ФСБ России, которые принимали участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, будут награждены почетной грамотой Государственной думы РФ.