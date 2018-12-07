В Алеппо запустили городскую насосную станцию

В сирийском Алеппо запустили насосную станцию, которая снабжает пресной водой весь город. На стратегическом обьекте, практически полностью разрушенном боевиками, установили новейшее оборудование. Правда, очищать воду из Ефрата пока приходится по старинке, с помощью хлора. Современную очистную систему, которая была на станции до войны, террористы уничтожили. Восстановить ее невозможно, а купить новую не позволяют западные санкции.

Во время боев в восточных районах Алеппо, система водоснабжения была практически полностью уничтожена. Прокладка новых труб идет ударными темпами, и не прекращается ни днем, ни ночью, чтобы как можно скорее вернуть горожанам прежний уклад жизни.

В отдаленные районы восточного Алеппо воду пока еще приходится доставлять машинами. Для того, чтобы жители не зависели от расписания доставки, почти в каждом дворе власти пробурили артезианские скважины.

Ранее в Алеппо открылся первый в городе металлургический завод.