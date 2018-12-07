Украинские пограничники задержали четырех российских журналистов

Украинские пограничники не пропустили в страну четырех российских журналистов. Среди них российская журналистка Анастасия Дроздова. Как она сообщила на своей странице в Facebook, более суток она провела без сна.

«Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали», - написала Дроздова.

Также во въезде отказали журналисткам Елене Николаевой, Юлии Никитиной, а также Елене Владыкиной.

5 декабря «Звезда» сообщала, что российскую журналистку Евгению Зобнину не пустили на территорию Украины. Девушку и еще двоих россиян задержали в аэропорту Киева. Пограничники заявили, что девушка не подтвердила цель своего визита на Украину.