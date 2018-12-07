Названа основная версия рождения Земли

Ученые из Калифорнийского университета США подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой планета стихийно образовалась из облака пыли и газа вокруг Солнца. Об этом пишет Nature.

В ходе исследований ученые попытались объяснить, как в мантии Земли образовался неон - инертный благородный газ, на который не воздействуют химические и биологические процессы.

Газ обладает способностью в отличие от воды, углекислого газа и азота «хранить память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет».

Ученые выяснили, что соотношение изотопов оказалось значительно больше, чем у моделей «облученных частиц», что говорит о том, что Земля сформировалась быстро.