Премьер Греции Алексис Ципрас прилетел в Москву на встречу с Путиным

В Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным прилетел премьер-министр Греции Алексис Ципрас. В Кремле на эту встречу возлагают большие надежды.

Переговоры должны разрешить кризис в отношениях двух государств, который начался после высылки из Афин двух российских дипломатов и запрета на въезд в страну ещё двум. Всех их обвинили в «подрыве национальной безопасности Греции».

Из-за этого был отменен визит в Грецию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Теперь же в Кремле заявили, что «сторонам удалось проявить мудрость».

Ожидается, что Путин и Ципрас обсудят не только восстановление, но и развитие сотрудничества в разных сферах, в том числе в энергетике. Известно, что Греция заинтересована в подключении к проекту «Турецкий поток» и транзиту российского газа на юг Европы.