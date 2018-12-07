Медведев анонсировал рост зарплат и доходов населения по итогам уходящего года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что по итогам 2018 года располагаемые доходы населения вырастут на 1,6%, а номинальные зарплаты – на 7,6%.

Политик подчеркнул, что доходы падали из-за различных «ограничений и проблем», однако, теперь все не так.

«Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%», — заявил Медведев.

Премьер также подчеркнул «абсолютную правильность» цели по выравниванию условий жизни, «на более высокие доходы и устранение бедности».

Между тем, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что по данным статистики, в течение 2018 года заработная плата населения страны «растет беспрецедентными темпами» и увеличилась практически на 11%.