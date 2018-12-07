Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной в мире, в которой проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что приятное для жителей страны нововведение начнет действовать уже со следующего лета. Решение приняло переизбранное коалиционное правительство во главе с Ксавье Беттелем.

Кроме этого в календаре Великого Герцогства Люксембурга появятся дополнительные два праздничных дня. По данным издания, такое решение принято в связи с огромными пробками на дорогах.

Ранее в Люксембурге начал действовать бесплатный проезд для детей и студентов.