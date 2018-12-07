В Твери хозяин бара избил журналиста до потери сознания
В Твери произошло нападение на фотокорреспондента региональных СМИ Юрия Сурина. По его словам, его жестоко избил хозяин одного из городских баров. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.
На фото, опубликованном в сообщении журналиста, он с перевязанной головой и весь окровавленный.
«Меня избил хозяин бара Калинин на Трехсвятской… Черепно-мозговая травма, весь пол в крови в «Чикинхаусе», куда я пришел вызвать полицию, и там потерял сознание», - написал Сурин.
По словам журналиста, он обратился в полицию. В ГУ МВД по Твери пока никак не комментируют инцидент. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Юрий Сурин работал фотокорреспондентом в газете «Ведомости», информационном агентстве «Твериград», в настоящее время находится на фрилансе.