Назван интересный способ ускорить обмен веществ в организме

Ученые медицинского центра Техасского университета США доказали, что даже разовая тренировка небольшой интенсивности ускорит процесс обмена веществ.

Лабораторные мыши, участвовавшие в исследовании, три раза бегали в колесе по 20 минут. Результатом спортивного эксперимента стал вывод о том, что даже после не самой активной нагрузки в организме грызунов активизировались клетки нервной системы, участвующие в регуляции аппетита и приема пищи. Тренировка ускорила нейроны РОМС, связанные со снижением аппетита, и замедлила нейроны AGRP, тормозящие метаболизм.

Результаты опыта, опубликованные на портале Medical Xpress, говорят о том, что эффект непродолжительной зарядки может сохраняться на несколько дней вперед. Спортивные занятия с постоянной периодичностью продлевают его.

Ранее ученые назвали пять продуктов, употребление которых способствует жиросжиганию и улучшает лимфоток и обмен веществ. Людям с избыточным весом стоит включить в свой рацион артишоки, как продукт с большим количеством пищевых волокон и антиоксидантов, нормализующих уровень холестерина.