Блогер «Давидыч» обратился к своим фанатам

Шестого декабря из СИЗО «Матросская тишина» вышел на свободу блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили. Встретить его пришли многочисленные единомышленники, фанаты его творчества и журналисты. На встрече блогер поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем огромное, кто верил в меня, кто помогал, кто поддерживал», - сказал Китаушвили.

Блогер призвал окруживших его вести себя потише, так как рядом находятся жилые дома.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры освобождения Эрика Китуашвили.

6 декабря Мосгорсуд принял решение отпустить на свободу блогера. Против него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и угона машин. Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, истек срок давности.