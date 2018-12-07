«Напился до рыжих котиков» – Порошенко высмеяли из-за фото в соцсети

Президент Украины опубликовал в своем профиле в социальной сети Twitter непривычное для него фото. Петр Порошенко удивил своих подписчиков изображением довольного рыжего кота. Подписчики в свою очередь также не оставили пост без внимания.

Порошенко опубликовал фотографию кота и подписал ее сообщением о том, что хвостатый стал первым «жителем» нового общежития для военнослужащих во Львовской области.

Однако, казалось бы позитивная инициатива украинского лидера нашла отклик в сердцах не всех его почитателей. Многим фото показалось странным, а некоторым и вовсе «последней попыткой Порошенко спасти свою репутацию».

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля 😊 pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

В комментариях под публикацией пользователи выдвигали версии о том, что «постить котиков» – это попытка поднять рейтинг, «когда ты в отчаянии»; также «котиков» посчитали и способом Порошенко «пойти на второй срок».

Иные указали на неуместность фотографий с котиками в профиле лидера страны, в которой введено военное положение.

«Петро напился до рыжих котиков», — подытожил один из пользователей.

Между тем, действие военного положения в ряде областей Украины могут прекратить досрочно. По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана, Украина ждет момента, когда «не будет угроз».