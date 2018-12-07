Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постоянным представителем в ООН официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что должность официально станет вакантной в конце года, когда его покинет действующий постпред США при ООН Никки Хейли.

После назначения президентом США должность должен будет одобрить сенат.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли.