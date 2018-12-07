Эйфелеву башню закроют из-за массовых акций «желтых жилетов»

Посетители не смогут попасть на Эйфелеву башню в Париже в субботу, 8 декабря. Причина этого – протестная манифестация «желтых жилетов».

Как сообщается в официальном профиле достопримечательности в Twitter, именно из-за демонстраций, направленных на привлечение внимания правительства к проблеме ценообразования в топливном сегменте, туристы и жители французской столицы не смогут насладиться видами с Эйфелевой башни.

Напомним, во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста так называемых «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Несколько тысяч демонстрантов, распевая Марсельезу, призывают к отставке французского президента Эммануэля Макрона неподалеку от Елисейских полей.