Ученые создали искусственный интеллект, способный играть во все игры

Ученые создали самообучающийся искусственный интеллект AlphaGo Zero, способный играть во все игры. Разработчики утверждают, что система, разработанная Дэвидом Сильвером и его коллегами в конце 2014 года, способна самостоятельно учиться играть в любую настольную игру и обыгрывать человека. Об этом пишет Science.

«Люди учились играть в шахматы, го, сеги и многие другие игры сотни и тысячи лет. AlphaZero самостоятельно достигла вершин мастерства во всех этих играх без какой-либо помощи с нашей стороны», - приводит издание слова Дэвида Сильвера.

Работа системы уже протестирована на чемпионе Европы Фане Хое, который проиграл все пять матчей машине. В марте 2016 года AlphaGo победил чемпиона мира по го Ли Седола.

Система построена на базе сразу двух нейронных сетей – особых алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них отвечает за оценку происходящего, а вторая анализирует процесс. При этом машина сама обучается игре, используя огромные архивы данных, вручную обработанные человеком.