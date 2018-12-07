В Воронежской области пес Шерри с конца ноября ждет своего хозяина под дверью больницы

В Воронежской области пес по кличке Шерри с конца ноября ждет своего госпитализированного хозяина под дверью Репьевской больницы.

Все это время животное не покидает своего места. Шерри пережила сильные морозы и снегопад.

Как сообщает Вести-Воронеж, пса подкармливают медики, иногда поиграть с ней выходит и хозяин Дмитрий. По его словам, он неоднократно отправлял животное домой, но тот все равно возвращался под двери больницы.

Собака является обычной дворняжкой. Ее хозяин говорит, что животное очень преданное, любит есть котлеты и всегда ждет его домой.