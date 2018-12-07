США не рассматривают вариант военного ответа России на инцидент в Керченском проливе

Представитель Пентагона, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд сделал заявление на тему реакции Америки на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. По его словам, Соединенные Штаты не рассматривают возможности военного ответа на действия России в данном происшествии.

«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе в Азовском море», — заявил Данфорд.

Он отметил, что отношения США и Украины основаны на помощи в реформировании армии и обеспечении оборонными возможностями.

«Чтобы не путать два вопроса (инцидент с кораблями ВМС и помощь Украине – прим. ред.), в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении на инцидент в Азовском море», — цитирует The Washington Post слова Данфорда.

При этом он отметил, что переговоров с командованием российской стороны на тему происшествия с украинскими бронекатерами не было, хотя контакты с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России генералом армии Валерием Герасимовым происходят регулярно.

Напомним, ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.