В ООН отклонили осуждающую ХАМАС резолюцию США

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против проекта резолюции США, осуждающего палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает AFP.

«В ООН отклонили проект резолюции США, направленный на осуждение палестинского движения ХАМАС», — говорится в сообщении агентства.

Главная интрига заседания была в том, будет ли решение принято двумя третями или простым большинством голосов. Однако члены Генассамблеи неожиданно для США проголосовали по-другому.

В результате проект не набрал необходимого количества голосов. Против резолюции проголосовала Россия, арабские страны и страны Латинской Америки.

Документ предлагал осудить ХАМАС «за постоянные запуски ракет на израильскую территорию».

Ранее министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с движением ХАМАС.